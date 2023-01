Retraites : ces commerçants septuagénaires ne veulent pas raccrocher

Chez Régine, quincaillière droguiste, on trouve tout et surtout ce qu'il n'y a pas forcément en grande surface. Elle vend même des clous à l'unité. Alors à 71 ans, si son magasin c'est un peu comme chez elle, elle ne peut pas prendre sa retraite, car sa pension ne suffirait pas à payer toutes ses charges. "J'ai travaillé 40 ans, mais je n'ai pas cotisé toutes ces années. Mon mari était commerçant, donc je l'aidais et je n'étais pas rémunérée à ce moment-là", nous explique-t-elle.

Dans le Nord, 5% des retraités continuent de travailler par peur de l'ennui ou par nécessité.