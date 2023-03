Retraites, environnement… Quelles mobilisations prévues ce week-end ?

L'une d'elles est prévue à Vire-Normandie (Calvados), le fief électoral de la Première ministre Élisabeth Borne. Dès 10h, un rassemblement est attendu, suivi d'une manifestation à 14h30, selon un communiqué du préfet du Calvados. "Face aux émeutes et nombreuses violences et dégradations observées lors des récentes manifestations, les services de l'État mettront en place un dispositif de contrôles afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes", prévient-il.

Outre la réforme des retraites, plusieurs autres actions sont attendues. Comme celle à Châteauneuf-Grasse (Alpes-Maritimes) contre l'implantation d'une usine. Ou ce rassemblement à Brignoud (Isère) "contre l'accaparement de l'eau par les industriels". Quelque 400 personnes y sont attendues, et des dégradations contre la société STMicroelectronics, mise en cause par les manifestants, sont craintes par les autorités, qui anticipent la venue de militants d'ultra-gauche.