Réforme des retraites : et maintenant, quelle suite pour le mouvement après la grève du 19 janvier ?

"On ne peut pas non plus faire comme s’il n’y avait pas eu d’élections il y a quelques mois. Je le dis avec beaucoup de calme parce que cette réforme fait partie de ce qui avait été présenté. J’en défends, comme je vous l’ai dit, la nécessité et la justice", a déclaré Emmanuel Macron.

Hors de question de reculer donc. Le texte sera bien sur la table du conseil des ministres lundi 23 janvier, puis la semaine suivante, dès le 30 janvier, au Parlement, à la veille d’une nouvelle journée de mobilisation dans la rue.