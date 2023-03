VIDÉO - Grève des éboueurs : 10.000 tonnes de déchets sur les trottoirs à Paris, malgré de premiers ramassages

Des éboueurs à qui on offre un café chaud : la scène est rarissime. Dans la matinée de ce vendredi, elle en disait long sur le soulagement des habitants et des commerçants d’une rue quand ils sont retombés sur ce qui est devenu un fantôme, un camion poubelle. Il s’agit du premier ramassage depuis onze jours dans le quartier, devant des riverains qui n’en pouvaient plus.