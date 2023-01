Grève du 19 janvier : 70% de grévistes jeudi dans les écoles

S'agissant des transports, les prévisions de la RATP et de la SNCF seront annoncées vers 17 heures. "Ce sera un jeudi de galère, (...) de fortes perturbations", a anticipé sur France 2 le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, qui invite au "télétravail quand c'est possible". Les syndicats des transports parisiens sont d'autant plus remontés que le gouvernement veut supprimer, à terme, leur régime spécial de retraite, comme il l'a déjà fait pour les cheminots.