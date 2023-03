VIDÉO - Retraites : des militants murent le domicile d'une députée Renaissance à Lille

Quelques actions chocs ont toutefois ponctué la journée. À Lille, des militants ont bâti un mur de parpaings devant le domicile de la députée Renaissance Violette Spillebout, dont les manifestants ont scandé le nom, comme vous pouvez le voir dans le reportage vidéo en tête de cet article. L'action a été filmée et revendiquée sur Internet par des syndicalistes et des militants d’extrême gauche. "S'attaquer à mon domicile, s'en prendre à ma famille (...) ils ont franchi une limite, la démocratie s'arrête là où commencent haine et violence", a réagi Mme Spillebout auprès de l'AFP.