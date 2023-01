Grève contre la réforme des retraites : les coupures d'électricité ciblées sont-elles légales ?

À ce jour, elles restent encore peu visibles, à part quelque ralentissements à Bayonne. "On m'empêche de travailler, tout simplement !", réagit un chauffeur de poids lourd. Dans les dépôts pétroliers, les grévistes ont empêché l'approvisionnement des stations. "Hier, depuis 22h, il n'y a aucune expédition, que ce soit par bateau ou par pipe, qui sort du site. Mais je rassure, il n'y a pas de risque de pénurie", explique un syndicaliste. Pas de coupure d'électricité à prévoir non plus, sauf une, volontaire, ce jeudi matin à Montauban. La CGT promet d'autres actions à venir. "Ce sont des gratuités, surtout des bâtiments publics, piscines, hôpitaux, crèches, écoles", détaille un autre syndicaliste.