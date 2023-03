Retraites : les étudiants de Paris 1 votent l'occupation du site de Tolbiac

Réunis à la mi-journée en assemblée générale sur le site du XIIIe arrondissement de la capitale, les étudiants - un millier selon plusieurs porte-parole étudiants - se sont prononcés pour l'occupation sous les acclamations. "Le 49.3 a réveillé la jeunesse", s'est réjouie auprès de l'AFP Lorelia Fréjo, 23 ans. "La colère monte, nous ne voulons plus suivre le calendrier de l'intersyndicale et nous invitons toutes les universités à nous rejoindre", a ajouté l'étudiante en langues.

"Dans toutes les universités en France, ça monte, on passe un cap", a également estimé Eléonore Schmitt, une porte-parole du syndicat étudiant Alternative. "On se met en lien avec tous les travailleurs en grève pour les rejoindre sur les piquets". À 18h00, une autre réunion interuniversitaire est annoncée pour décider si "Tolbiac devient le centre névralgique de la contestation étudiante", a décidé l'assemblée générale.

Les étudiants se sont dits déterminés à l'idée de rejoindre "tous les rassemblements prévus aujourd'hui (lundi) et dans les jours à venir" pour dénoncer la réforme du gouvernement. Mardi, une marche étudiante doit rallier l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, un des sites occupés par des éboueurs et des agents de propreté en grève, à la gare d'Austerlitz via Tolbiac.