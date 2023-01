Réforme des retraites : les Français ont-ils les moyens de faire grève ?

Dans le rapport de force engagé entre manifestants et gouvernement, le coût individuel de cette grève est un enjeu, surtout si elle s’installe dans la durée. Dans cette entreprise de BTP, aucun des 80 salariés n’a manifesté. "Je ne vais pas manifester parce que ça ne changera rien. C’est plié, il l’a dit le chef. Il a dit que c’était niet", affirme l’un d’eux.

Le travail est dur, certes, mais avant l’âge de la retraite demain, le plus important, c’est le salaire aujourd’hui. "On a du mal à avoir du boulot. Quand on a du boulot, on essaye de le garder", explique un autre salarié de l’entreprise. "Il faut vivre au jour le jour. Une journée de salaire en moins, ce sont certaines choses qu’on s’empêche de faire à la fin du mois", regrette encore un autre.