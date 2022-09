Réforme des retraites : les Français sont-ils prêts à travailler plus longtemps ?

Caroline, elle, est une commerciale de 48 ans. Elle non plus n'est pas contre le fait de travailler plus longtemps. Mais encore faut-il trouver du travail après un certain âge. Elle pense qu'elle n'a plus que quelques mois si elle veut changer de métier ou d'entreprise. "Soit on change entre 45 et 50 ans, là, ça va. Après, c'est foutu. Ça n'intéresse personne d'avoir des vieux. Déjà un, on doit les payer cher. Il faudrait que les gens qui embauchent des cinquantenaires aient beaucoup moins de frais", estime-t-elle. Aujourd'hui, presque un Français sur deux est au chômage au moment où il demande sa pension de retraite.