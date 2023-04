VIDÉO - Retraites : les portes d'un poste de police et d'un centre de congrès incendiées à Rennes

Ces débordements sont intervenus lors d'une manifestation regroupant plusieurs centaines de manifestants, jeunes pour la plupart, partie de la place Sainte-Anne peu après 20h. Une autre manifestation, partie deux heures plus tôt à l'appel de l'intersyndicale, s'était déroulée dans le calme et dans une ambiance bon enfant. "Les dégradations et attaques ce soir à Rennes, contre un commissariat et le Couvent des Jacobins, par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables", a immédiatement réagi sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Les auteurs seront poursuivis".

Par ailleurs, plusieurs devantures de commerces du centre historique et une agence de la Caisse d'Épargne ont également été endommagées dans la soirée. De nombreuses poubelles ont été enflammées et la police a essuyé des tirs de projectiles. Le calme semblait revenu aux alentours de 23h. Selon le ministère de l'Intérieur, la CRS 8, compagnie basée à Bièvres (Essonne) et spécialisée dans les violences urbaines, sera renvoyée à Rennes samedi et elle y restera tout le week-end.