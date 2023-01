Les vacances d’hiver menacées par les grèves reconductibles dans les transports, l’énergie et les stations de ski ?

"À partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité de journées d'action pendant les vacances scolaires", avait déjà prévenu dimanche le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. La branche cheminots du syndicat a brandi mardi la menace d'une grève reconductible "dès la mi-février" si le gouvernement ne retire pas son projet, dans un tract commun avec SUD-Rail. Les deux organisations ont appelé dans un premier temps à deux jours d'action à la SNCF les 7 et 8 février.

Ces dates affecteraient les vacances d'hiver. Elles commencent le 4 pour deux semaines dans la zone A (comprenant les académies de Bordeaux et Lyon), le 11 pour la zone B (une grande partie du nord du pays, dont Lille, Strasbourg et Nantes) et le 18 pour la zone C, dont Paris, Versailles et Toulouse, pour une rentrée le 6 mars.