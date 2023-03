"Historique" ou "importante" ? Ce que disent les chiffres sur la mobilisation du 7 mars

Plus de personnes ont répondu présentes le 11 février. Avec 2,5 millions de protestataires selon la CGT, les syndicats ont même évoqué - à tort - la plus forte mobilisation pour un samedi. L'Intérieur évoquait quant à lui 963.000 personnes. Le nombre de manifestants s'est encore affaibli avec les vacances scolaires. Au cinquième jour d'action, le 16 février, entre 440.000 manifestants et 1,3 million s'étaient mobilisés. Raison pour laquelle les syndicats avaient fait de la mobilisation du 7 mars un vrai enjeu. Pari réussi. Entre 1,28 million et 3,5 millions de personnes se sont réunies. Comme le montre le graphique ci-dessus, que ce soit l’Intérieur ou les syndicats, tous s'accordent à dire que jamais, il n'y avait eu autant de monde dans la rue pour s'opposer à cette réforme.