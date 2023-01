Menace de blocage des raffineries : les leçons de la crise de l’automne ont-elles été tirées ?

La CGT met la pression sur le gouvernement avec trois préavis de grève déjà déposés : 24 heures de grève le 19 janvier, 48 heures le 26 janvier et 72 heures le 6 février. Si le gouvernement ne recule pas, les syndicats se disent prêts à une grève dure, illimitée et pénalisante pour les automobilistes. "Si on bloque les livraisons et qu’on bloque les produits à l’intérieur des raffineries, forcément, il y aura des problématiques d’approvisionnement", déclare Éric Sellin, coordinateur CGT de Total.