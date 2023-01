VIDÉO - "Travailler jusqu'à 64 ans, ce n'est pas possible" : à Bayonne, les dockers protestent contre la réforme des retraites

Aucun bateau n'a été bloqué ce jeudi matin, mais des dizaines de routiers ont été coincés pendant de longues heures. Et si certains commençaient à s'impatienter ("Je dois rentrer en Normandie, ils m'empêchent de travailler, il y en a marre des grévistes", vitupère l'un d'eux), beaucoup restaient pourtant favorables au mouvement : "La réforme des retraites, il en faut une, on est d'accord, mais pas celle-là", dit l'un d'eux. Être routier, jusqu'à 64 ans, c'est pas possible : je me lève à 4 heures, je termine à 19 heures", témoigne l'un d'eux dans le sujet.