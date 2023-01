Réforme des retraites : "Plus on travaille, plus on émet du carbone", selon Sandrine Rousseau

Au-delà de l'aspect social, la députée écologique met en avant les risques que ce texte fait courir à la planète. "2500 études dans le monde montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone", affirme l'élue. "Ils (veulent) nous obliger à travailler jusqu’à 64 ans. Au nom de quoi ? Au nom du productivisme et de la croissance", dénonce-t-elle. "Ils nous demandent de passer notre vie à développer une croissance qui nous envoie dans le mur sur le plan climatique", ajoute l'élue, qui qualifie le projet de loi de "productiviste", "qui pèse sur les plus fragiles et la santé des plus fragiles". "Notre vie, notre santé valent mieux que deux ans de travail supplémentaires et quelques points de PIB supplémentaires", souligne-t-elle.