Pourquoi les poubelles s'entassent-elles dans certains arrondissements de Paris et pas dans d'autres ?

Les conséquences de la grève sont de plus en plus visibles. Depuis le début de la semaine, de nombreux secteurs se mobilisent à l'appel des syndicats pour protester contre le projet de réforme des retraites. Parmi eux, les éboueurs. À Paris, les déchets commencent à s'entasser. Grands Boulevards, avenue Montaigne… De nombreux quartiers de la capitale voient les poubelles prendre toute la place sur les trottoirs, et les rats venir en nombre (voir vidéo en tête de cet article). Mais tous les arrondissements ne sont pas concernés.

N'y voyez pas une préférence de la mairie de Paris selon les quartiers : deux raisons expliquent ce phénomène. D'abord, la collecte n'est pas toujours assurée par les mêmes services. Ainsi, la municipalité et ses agents s'en occupent dans les 2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e, et 20e arrondissements. C'est là que le mouvement social empêche le ramassage des ordures.