VIDÉO - Réforme des retraites : quel bilan pour la 5e journée de mobilisation ?

Dans les airs, 30% des vols ont été annulés à Orly et des perturbations à Toulouse, Marseille et Lyon. À Nantes, des syndicalistes ont bloqué l'accès par la route à l'aéroport. Et dans les écoles, 7,7% des enseignants étaient en grève, contre 14,2% mardi dernier, même si les zones A et B sont en vacances.