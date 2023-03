VIDÉO - "L'impression d'un doigt d'honneur" : les réactions des manifestants après le recours au 49.3

À Lille, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue ce jeudi soir. Elles ont aussi la même détermination à poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites. L'UNEF, syndicats étudiants, prévoit déjà un blocage des universités et même de s'attaquer au baccalauréat. "On va continuer à se mobiliser, les prochaines actions vont être de plus en plus dures, on va continuer à essayer de massifier le mouvement, on ne va pas avoir ce bac tant que la réforme n'est pas enlevée, donc effectivement, c'est un signal qui est très très fort qui est envoyé de la part des lycéens et lycéennes", argumente Léo Ménager, secrétaire général de l'Unef à Lille.