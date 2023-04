VIDÉO - La CGT coupe le courant lors du match de Pro D2 Agen-Nevers, le stade plongé dans le noir

Le match, qui ouvrait la 29e journée de Pro D2, a été interrompu à la 51e minute, alors que Nevers menait au score (14-10). L'éclairage s'est éteint suite à une coupure de courant dans le quartier avoisinant le stade. Une action volontaire, revendiquée quelques instants plus tard par la CGT Énergies 47. Un communiqué de revendication avait fuité par erreur dans la matinée de jeudi et le club agenais avait été prévenu d'une possible action. Mais il n'a pas pu empêcher le black-out. Au bout d'une demi-heure de coupure, le courant est revenu et la rencontre a pu reprendre pour les 30 dernières minutes.

Présent lors de cette rencontre, le maire d'Agen, Jean Dionis a rapidement réagi sur Twitter. "Irresponsable, dangereux, ras-le-bol de ces comportements inadmissibles", a-t-il écrit, annonçant qu'il allait porter plainte.