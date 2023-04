VIDÉO - Seniors, pénibilité, rythmes... Les raisons de la souffrance au travail

Dans les manifestations, ces dernières semaines, au-delà du débat sur les retraites, nous avons remarqué sur de très nombreuses pancartes des témoignages de souffrance au travail. "On est usé au travail, on est crevé !", témoigne une senior. La France est championne d'Europe des accidents du travail et le nombre de morts au travail ne cesse d'augmenter depuis dix ans. Les conditions de travail sont-elles plus mauvaises chez nous qu'ailleurs ?