Déjà la galère pour accéder à la nouvelle version du simulateur officiel "Info-Retraite"

Pour rappel, lorsqu'il fonctionne, cet outil est relativement simple d'utilisation. Il suffit de se rendre à l’adresse info-retraite.fr et de se connecter avec ses identifiants "France Connect" ou par le biais de son numéro de sécurité sociale. Par la suite, il faut entrer quelques informations personnelles : date de naissance, activité professionnelle, trimestres cotisés, etc. Dès lors, l'âge légal de départ à la retraite et une estimation de la pension en fonction de l'année dudit départ s'afficheront.