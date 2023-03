VIDÉO - Réforme des retraites : un coup de pouce pour les mères de famille ?

C'est pour les personnes lésées, comme elle, que les sénateurs de droite proposent de revaloriser certaines pensions. En l'état, seront concernées toutes les mères de famille, dès le premier enfant, qui ont une carrière complète avant 64 ans, grâce aux trimestres offerts pour la maternité. Dans ce cas, les trimestres cotisés entre 63 et 64 ans donneront droit à une augmentation de retraite allant jusqu'à 5%, soit en moyenne 64 euros par mois. "On est à la maison, on a élevé nos enfants, mais on a une reconnaissance sur nos trimestres de retraites. Je pense que c'est une bonne chose", réagit une mère de famille. "64 euros, c'est rien", dénonce une autre.