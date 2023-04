Retraites : une 12ᵉ journée de mobilisation le jeudi 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel

Mais comme depuis le 10 janvier et la présentation de la réforme, le plus gros blocage est surtout à rechercher entre l'exécutif et les syndicats, dont les relations tournent au vinaigre. Après une rencontre qui a tourné court mercredi à Matignon, la cheffe du gouvernement a affirmé qu'elle n'envisageait "pas d'avancer sans les partenaires sociaux". La réciproque est moins vraie. Pour Sophie Binet, le gouvernement est "bunkerisé" et sa "capacité à diriger le pays est remise en cause".

De son côté, l'entourage du président de la République, en déplacement en Chine jusqu'à samedi, a rejeté la responsabilité de l'échec du dialogue sur les syndicats, et notamment la CFDT qui n'a pas "voulu entrer dans un compromis". "Stop à la provocation, on n'est pas sur un ring", a réagi Laurent Berger, ajoutant plus tard que "plutôt que d'être susceptible, il vaudrait mieux être inquiet".