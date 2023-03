Une pétition pour la "dissolution de la BRAV-M" lancée sur la plateforme citoyenne de l'Assemblée

"Le pays étouffe de témoignages d’exactions violentes et brutales commises par ces brigades motorisées à l’encontre des manifestants qui tentent de faire entendre leur opposition à un projet de régression sociale. Ces témoignages circulent dans le monde entier, interpellent la communauté internationale et entachent l’image de notre pays. Ils font état d’un emploi disproportionné et arbitraire de la force et en contrariété avec le schéma national de maintien de l'ordre", assure la pétition, qui a déjà récolté près de 40.000 signatures.

Ainsi, "la répression policière qui s’abat sur notre pays doit conduire à remettre à l’ordre du jour l’impératif démantèlement de la BRAV-M", souligne-t-elle. "Nous sommes du côté de la colère sociale des manifestants et non de celui du flash-ball, des grenades, des matraques et des nasses. Nous demandons la dissolution de la BRAV-M. Stoppons le massacre", martèle le texte.