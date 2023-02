Réforme des retraites : vers une pénurie de bénévoles dans les associations ?

Patrick Demazure a pris sa retraite à l'âge de 62 ans. Depuis, il passe tout son temps libre dans une association. "Je bricole, je répare tout. Je suis ici mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi après-midi et si j'ai le temps, je viens le jeudi et le samedi. Je retrouve ma jeunesse", lance-t-il fièrement dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article. Dans cet atelier de reconditionnement de jouets, cinq des huit bénévoles présents sont des retraités. "Parfois, on s'amuse. J'ai envie de rencontrer du monde, de participer à une aide éventuelle que je peux apporter à quelqu'un", explique de son côté Dominique Poignant.

Pour eux, un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans serait néfaste à leurs activités. "J'ai eu un travail très physique, je m'occupais de personnes âgées. Moi, j'ai eu ma retraite à 62 ans, mais je suis épuisée. Il faut qu'on puisse profiter de nos années de travail qu'on a donné et pouvoir venir dans des associations se rendre utile", confie Ghislaine Lessilard, une des retraitées.