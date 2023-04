"J'aimerais savoir à quelle sauce on va être mangés" : vos attentes avant l'allocution d'Emmanuel Macron

Sur le marché de Nolay (Côte-d'Or) ce lundi matin, soyons francs, l'allocution du président n'est pas de toutes les discussions. Et pourtant, certains l'attendent avec plus ou moins d'espoir. "Bien sûr, je vais regarder, comme j'espère la plupart des Français, pour savoir où on en est actuellement. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il nous propose, et à quelle sauce on va être mangés", explique un fromager.

Emmanuel Macron devrait tenter d’apaiser les tensions, regagner en popularité auprès des Français qui ont vécu la réforme des retraites comme un passage en force. "Il faut quand même qu'on se parle, qu'on se respecte, qu'on se parle", sourit un riverain.