VIDÉO - Réforme promulguée : qui sont les premiers concernés par le report du départ à la retraite ?

Quelques mois ou plusieurs années de travail en plus, car l’âge de départ à la retraite va augmenter progressivement. À partir de fin 2023, un trimestre supplémentaire sera demandé chaque année jusqu’à atteindre 64 ans en 2030. Première génération concernée : ceux qui sont nés à partir de septembre 1961. Ils devront travailler trois mois de plus. Il y a tout de même des exceptions : ceux qui ont commencé à travailler tôt. C’est le cas de Christophe : sa carrière longue lui permettra de partir à 62 ans, et non 64.