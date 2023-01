Réforme des retraites : des grèves durant les vacances scolaires de février ?

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, espère que la mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites sera "encore plus forte le 31" que le 19 janvier, et que cela amènera le gouvernement à reculer sur l'âge de départ et la durée de cotisation. La journée du 19 a rassemblé plus d'un million de personnes dans toute la France selon les autorités, plus de deux millions selon les syndicats.