Transports, école, travail : comment la grève a perturbé la journée des Français

Pour beaucoup de Français, cette journée est bien loin d'un mardi habituel. Il est 11h à Brest, et au lieu d'être à l'école fermée pour grève, Catharina et Olivia jouent aux cartes à la maison. Et Virginie, elle, ne pourra pas suivre sa formation. Beaucoup n'ont pas d'autre choix que de rester à la maison pour garder les enfants ou pour s'épargner des difficultés des transports. Dans une entreprise près de Clermont-Ferrand, les trois quarts des salariés sont en télétravail contre une moitié habituellement. Et les rendez-vous, ainsi que les déplacements professionnels de ce mardi, ont été reportés.