Réfugiés ukrainiens en France, entre soulagment et angoisse d'une nouvelle vie

Marie-France et Daniel hébergent Christina et ses deux enfants, âgés de 16 et 17 ans. Ces réfugiés ukrainiens et leur famille d'accueil ont déjà passé cinq jours de vie commune. Pour les repas, tout le monde s'adapte. Chacun prend ses marques et tente de communiquer dans la langue de l'autre. Des applications mobiles permettent de traduire de l'ukrainien au français. Sinon, il reste l'anglais approximatif ou des fiches de vocabulaire.