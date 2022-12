VIDÉO - 137 balcons interdits d'accès pour des raisons de sécurité : la colère de locataires à Reims

À l’instar de Patrick Yams, locataire dans ce logement social, qui se sent infantilisé. "On ne pourra pas aérer contrairement aux dispositions gouvernementales. La moindre des choses, c’est déjà qu’on puisse au moins utiliser les fenêtres. Qu’on ne nous prenne pas pour des enfants de deux ans", peste-t-il, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Comme Patrick Yams, les locataires ne décolèrent pas contre le bailleur. Cette histoire est au cœur de toutes les conversations dans le quartier. Nadine Bret, qui habite ici depuis sept ans, a toujours connu son balcon en mauvais état. "Une plaque était tombée sur le balcon. On m’a envoyé quelqu’un pour le consolider. Il a tapé un peu partout pour faire tomber tous les morceaux qui pouvaient tomber et on en est restés là", raconte-t-elle.