Remise carburant : nos voisins font le plein en France

Quand l’État fait un geste, qui doit en profiter ? En Hongrie, le gouvernement a choisi. Il y a deux prix : un pour les voitures hongroises, bloqué à 1,20 euro le litre et un pour les voitures étrangères, plus cher. Pour les étrangers, les carburants sont au prix du marché, presque deux fois plus élevé. Une famille de voyageurs belges en a fait l'amère expérience. Leur plein était 60 euros plus chers que celui des locaux. Pour l'instant, la Hongrie est le seul pays européen à avoir choisi la préférence nationale. En Espagne, en Allemagne ou en Italie, les ristournes, c'est pour tout le monde.