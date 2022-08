Rentrée : recherche chauffeurs de car désespérément

Au total, 1 000 postes sont vacants en Auvergne. Et c'est pareil un peu partout. Dans le Pays de la Loire, il manque 700 conducteurs. Dans Grand Est, il en manque 300. Alors là-bas, on mise tout sur la formation, entièrement financée par la région et les transporteurs, et ça fonctionne. Afin de desservir tous les établissements scolaires, certaines collectivités réfléchissent à décaler le début des cours.