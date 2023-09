Rentrée scolaire : 298 élèves se sont présentées en abaya lundi, 67 ont refusé de la retirer

Auprès de ces jeunes lycéennes, la priorité était "au dialogue et à la pédagogie", a poursuivi le ministre de l'Éducation nationale sur BFMTV. Des discussions après lesquelles "une très grande majorité s'est conformée à la règle", a-t-il assuré. Ainsi, seules 67 d'entre elles ont finalement refusé de retirer le vêtement. "Une règle, quand elle est expliquée, elle est appliquée", s'est donc félicité le ministre. Quant aux 67 jeunes filles qui ont refusé de retirer cette longue robe couvrante, "elles sont rentrées chez elles", a-t-il indiqué. "Dans les prochains jours, elles reviendront, puisqu'elles doivent être scolarisées, et on verra si elles se sont conformées à la règle ou non."