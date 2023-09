Rentrée scolaire : Gabriel Attal veut diviser par deux le poids du cartable des élèves

La veille du retour à l'école de millions d'élèves, Gabriel Attal a fait part de l'un des chantiers de l'année scolaire : réduire le poids des cartables, de plus en plus lourd et responsable de mal de dos pour de nombreux écoliers. "On doit pouvoir trouver des solutions pour diviser par deux le poids du cartable", a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, sur le plateau de M6. "C’est jouer sur les fournitures, sur les manuels, sur le numérique, sur les casiers dans les établissements. Je veux avancer sur ce sujet pendant cette année avec les représentants des enseignants, des personnels de direction, les collectivités locales."