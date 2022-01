VIDÉO - Marco Mouly raconte le "casse du siècle" dans "Sept à Huit" : "On vendait de l’air"

Plus d’un milliard et demi d’euros sont ainsi détournés en France sur le marché des droits à polluer, conçus pour lutter contre le réchauffement climatique. Un stratagème bien ficelé, sous des airs d'improvisation. "Je ne savais pas de quoi on parlait, je croyais réellement que le carbone était de l’oxygène de pompier", assure Marco Mouly, d'un air presque candide, avant de raffermir le ton : "Je m’en fiche de ce que je vends et de ce que j’achète, du moment que je gagne de l’argent. Qu’est-ce-que j’en ai à foutre que ce soit du carbone, du poulet, de la tomate ?" Il ouvre des comptes ici et là, à Chypre, Tunis, Hong-Kong, et déplace l'argent toutes les deux semaines pour ne jamais laisser de trace.

Celui qui se fait appeler "Marco l'Élégant" dilapide vite une partie de ses gains pour vivre la grande vie sans prendre la peine de rester discret. "À cette époque, je frimais", admet-il : il achète des bijoux place Vendôme, des Rolls-Royce et des Lamborghini, un appartement vue sur la Tour Eiffel, et même un restaurant "hyper branché", chiffré à six millions d'euros. "J'ai doublé la somme, ça m'a fait plaisir", sourit-il.