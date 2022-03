VIDÉO - David Robert, le chasseur de stars aux 2000 clichés

Après six heures de route, David Robert arrive à la Plaine Saint-Denis, au Nord de Paris, où se tournent la plupart des émissions de divertissement, toutes chaînes confondues, et qu'il connaît comme sa poche. Le collectionneur est parti aux aurores, mais lorsqu'il se gare à 10 heures, plusieurs dizaines de chasseurs de stars comme lui sont déjà sur le qui-vive et attendent près des sorties. Le Breton en connaît certains. Entre initiés, ils s'échangent quelques tuyaux : "Par là, 'Game of Talents', là-bas, 'Les Enfants de la Télé'. Et là, tu as 'Top Chef'". Avec trois émissions en une seule matinée, la journée s'annonce prolifique pour David Robert. "On ne sait pas d'où ils vont sortir, il faut être à l'affut", sourit-il.

Tout à coup, il se précipite, apercevant l'animatrice Marie-Ange Nard. Elle signe la bible d'autographes du passionné, il a tout juste le temps d'échanger quelques mots, il entoure ses épaules de son bras et elle pose pour une photo. Puis quelques secondes plus tard, elle s'engouffre dans le bâtiment, après qu'il l'ait vivement remerciée. Mais pendant ce temps-là, David Robert a manqué Michèle Laroque. Dépité, il tente le tout pour le tout et envoie un message au compte Instagram de la comédienne pour lui demander une photo, en vain.