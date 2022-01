VIDÉO - "Un petit miracle" : après avoir frôlé la mort, Michel Drucker se confie dans "Sept à Huit"

Plusieurs mois plus tard, il affirme se sentir "très bien", au prix d'un mode de vie plus sédentaire et plus sportif, qu'il détaille dans cet entretien avec Audrey Crespo-Mara. Il tente aussi de se "débarrasser" de cette anxiété qui l'a empoisonné. "Quand on a failli passer de l’autre côté, il y a un avant et un après. On ne voit plus la vie de la même façon. À présent, pourquoi vais-je stresser ? Je suis en vie, vive la vie, le reste n’a pas d’importance", lance-t-il.

Retrouver son public après cette traversée du désert a aussi été un véritable bain de jouvence pour l'animateur star. Par peur que les téléspectateurs ne le retrouvent diminué, il aurait même ordonné à son médecin de le "débrancher" si l’opération venait à mal tourner. "Ma vie, c’est mon job", lâche-t-il, accro à cette "passion" qui le tient en haleine depuis ses premiers pas en télévision, à 22 ans à peine. Vivre sans pouvoir retrouver ce métier, loin des caméras, "ce n’était pas possible", acte-t-il. Si son médecin lui a conseillé d’éviter les plateaux pendant un an et demi, Michel Drucker n’aura résisté que six mois.