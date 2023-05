VIDÉO - Elle s'est séparée de sa fille : "pas faite pour être mère", Ali se confie dans "Sept à Huit"

Après la naissance de sa fille, les dettes s'accumulent, la famille "commence à sombrer très fort", "mais Nina ne manquait jamais de rien", assure-t-elle. Sur Instagram, elle affiche un grand sourire, se filme avec la fillette et tente de "s'auto-persuader" d'être heureuse. Mais en réalité, "je ne sens rien", lâche-t-elle. "Tout ce qui est sentimental, je n'y arrive pas. Il y a un mélange entre le fait que j'ai été une enfant maltraitée et le fait que je n'ai jamais voulu d'enfant", pose la jeune femme, pleinement lucide. "Je l'aime, mais pas comme j'aurais voulu pouvoir l'aimer. Comme si c'était un enfant que l'on m'avait confié."

Ressentant cette réticence à son égard, sa fille commence à pleurer "tout le temps" : "plus elle grandissait, plus je m'éloignais, plus elle pleurait constamment". Épuisée par des heures de cris et de pleurs, incapable de la rassurer, Ali Leonardi se résout même parfois à laisser l'enfant "des heures seule dans sa chambre", par peur de "faire quelque chose qu'[elle] pourrai[t] regretter". "Je suis certaine au fond de moi que jamais de la vie je n'aurais levé la main sur mon enfant, mais vu mon passé, je ne voulais pas risquer quoi que ce soit", avoue-t-elle, la gorge nouée.