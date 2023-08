VIDÉO - J'ai épousé un condamné à mort : le témoignage de Claudine dans "Sept à Huit"

Dans ces conditions, comment bâtir une relation ? "C’est une question qui revient souvent. Pour moi, ce n’est pas un frein, assure la jeune femme. Je me rends aux États-Unis tous les deux mois. À chaque fois, je le vois entre sept et quinze fois." Hormis ces quelques rares visites, le couple a mis en place une sorte de routine, explique Claudine. "On fait des choses en même temps, en se fixant des heures. Regarder un film, faire du sport, ou encore écouter de la musique... Le fait de savoir que l’autre fait la même chose au même moment, ça permet de nous sentir un peu ensemble". Il y a un an, Claudine et Ronnie se sont mariés aux États-Unis. La jeune femme a décidé d'aller s’y installer avec ses quatre enfants, âgés de 5, 6, 7 et 13 ans.

"Les enfants savent tout. Évidemment, je leur explique en fonction de leur âge. Je ne vais pas dire à ma petite de 5 ans que Ronnie a commis un meurtre et qu’il est dans le couloir de la mort. Elle sait juste qu’il est en prison", poursuit la jeune femme. Claudine le sait bien, son idylle avec "Ronnie" s’inscrit un peu plus chaque jour en pointillés. Selon la loi américaine, il ne pourra pas être rejugé. "L’étape suivante, si elle arrivait, ce serait la signature du mandat d’exécution et d’essayer de l’empêcher. On le sait seulement 30 jours avant. Ce sera par injection létale, car la Floride laisse le choix aux détenus et ils sont très peu à opter pour la chaise électrique", explique-t-elle, consciente que le destin de "Ronnie" semble scellé.