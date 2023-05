VIDÉO - Kidnappée à la naissance : le témoignage saisissant de Coline dans "Sept à Huit"

En parcourant le dossier, la jeune femme se rend vite compte qu’il y a des incohérences. "Il y avait des erreurs sur le prénom, mais aussi sur la date et le lieu de naissance", se souvient Coline. Le prénom et la photo d’identité de sa mère biologique figurent dans un document. Elle décide d’effectuer des recherches sur Internet et finit par la retrouver sur Facebook.

"Quand j’ai vu la photo, j’ai tout de suite compris que c’était ma mère, parce qu’on se ressemble comme deux gouttes d’eau", poursuit Coline. Lors des échanges, sa mère lui explique qu’on lui avait dit à l’hôpital que sa fille était morte. En réalité, Coline avait été kidnappée. "Ils avaient falsifié les documents pour monter un faux dossier" en vue de la faire adopter, ajoute-t-elle.