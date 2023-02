VIDÉO - Maman malgré la mucoviscidose : la leçon de vie de Julie dans "Sept à Huit"

À l'approche de ses 15 ans, son pneumologue lui tient un discours très cash, qui va la marquer à vie. "Il m’a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement, que ce serait un combat, que ce serait très compliqué", se souvient la jeune femme. Pourtant, un an plus tard, Julie tombe enceinte. Elle décide de garder l’enfant, malgré l’avis de son pneumologue et le risque que sa maladie progresse.

"J’étais dans le déni. Je ne croyais pas aux pronostics des médecins en termes d’espérance de vie", explique la jeune femme, qui donnera naissance à une petite fille quelques mois plus tard. Après l’accouchement, comme les médecins l’avaient prédit, son état de santé se dégrade brutalement. "J’ai fait connaissance de la mucoviscidose, de qui elle était vraiment et ce qu’elle pouvait faire à mon corps. Et après, elle ne m’a plus jamais lâchée".