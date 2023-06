VIDÉO - Michel Pialle "mythomane" : les témoignages exclusifs de "Sept à Huit"

"Je l'ai vu manipulateur, je l'ai vu mythomane, c'est à dire qu'il crée sa propre réalité parallèle jusqu'à y croire lui-même, la réalité n'est plus et son scénario est la réalité", poursuit cet ex-beau-frère, insistant sur le fait que Michel Pialle exerçait une emprise sur sa belle famille. "C'est quelqu'un qui voit d'emblée qui peut être amené à enter dans son scénario ou pas, ceux qui rentrent, il va les plumer, ceux qui ne rentrent pas, il va les isoler, ce qui a été le cas pour mon épouse et moi-même", explique-t-il. Avant d'assurer que son "épouse et sa sœur ne se sont pas parlées à cause de Michel pendant des mois, voire des années".