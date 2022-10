VIDÉO - 100 euros les 10 litres : le business lucratif des profiteurs de la pénurie d'essence

"Essence, deux litres pour 10 euros". "Diesel disponible, 3,50 € le litre". Profitant de la pénurie, depuis quelques jours, les annonces pour se procurer du carburant sur le marché noir fleurissent sur les réseaux sociaux. La revente de carburants sur le marché noir est punissable de six mois de prison et de 3750 euros d’amende. Ce qui ne dissuade pas certains profiteurs de crise. Face l’ampleur du phénomène, une équipe de "Sept à Huit" a enquêté sur ce business lucratif et rencontre, en caméra cachée, deux revendeurs dans le reportage à retrouver en tête de cet article.