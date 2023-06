VIDÉO - Ascenseurs en panne : ces habitants d'une tour de 14 étages vivent "un enfer"

"Ici, les locataires sont à la merci de l'ascenseur, c'est l'ascenseur qui décide, comme au poker", ironise une habitante, qui attend devant les portes de savoir à quelle sauce elle sera mangée ce jour-là. Alors que la chance semble lui sourire, elle retient encore son souffle : il faut parfois attendre vingt minutes avant que les portent ne se referment et que l'ascenseur ne parle enfin. "Des charges sont prises tous les mois, ce n'est pas normal du tout", déplore-t-elle.

Certains, comme Karine, qui vit avec trois jeunes enfants au quatorzième étage, et attend un quatrième, ont dû réorganiser leur vie. "C'est de l'angoisse en plus, du stress en plus, des crises de panique, un enfer au quotidien", explique-t-elle. Chaque matin, la mère de famille réveille ses enfants trente minutes plus tôt et prévoit dix minutes pour descendre. Elle a laissé de nombreuses affaires chez sa grand-mère qui vit au rez-de-chaussée d'une tour voisine pour pallier tout imprévu lié à ces pannes répétées. "Ce n'est pas vivable, je paye un loyer, je ne suis quasiment jamais à la maison", s'agace la jeune femme enceinte de cinq mois qui, par prudence, fait le choix de ne descendre et de ne monter les marches de l'immeuble qu'une fois par jour, et vit donc à mi-temps chez sa grand-mère.