VIDÉO - Son père aurait drogué sa mère pour la livrer à des inconnus : le récit glaçant de Caroline Darian

C'est une déflagration familiale qui a percuté de plein fouet Caroline Darian, sa mère et ses frères. En témoignant dans la vidéo de "Sept à Huit" en tête de cet article, le "portrait de la semaine" de l'émission de ce dimanche 22 mai, elle veut se couper de son père. Avant même son procès, toujours présumé innocent, il reconnaît avoir drogué sa mère pendant des années pour la violer lui-même et la livrer à des hommes qui ont abusé d'elle à leur domicile, à Mazan dans le Vaucluse.

C'est en novembre 2020 qu'elle découvre que sa mère, âgée de 68 ans, aurait été victime de soumission chimique depuis près de dix ans par son conjoint. Surpris en train de prendre des vidéos dans un supermarché sous les jupes de trois femmes, il est placé en garde à vue. "Les officiers de police du commissariat de Carpentras vont évidemment saisir son téléphone et puis perquisitionner le domicile. Et emmener les ordinateurs, caméscope, appareil photo, plusieurs cartes SIM", rembobine Caroline Darian, d'un ton chirurgical.

"Ils découvrent plus de 20.000 vidéographies et photographies à caractère sexuel, qui montrent ma mère avec un homme différent à chaque fois, en train d'abuser d'elle, alors qu'elle est clairement inerte, totalement anesthésiée", poursuit-elle. Anxiolytiques et de somnifères étaient versés à forte dose continuellement dans ses plats, ses verres, parfois "son café noir ou son jus d'orange le matin".