Des patientes mutilées ? La star du bistouri Benjamin Azoulay répond à ses accusatrices

Ces dernières semaines, plusieurs femmes ont dénoncé ce même chirurgien : Benjamin Azoulay, 41 ans. Un médecin au CV impeccable dont le cabinet est installé dans les beaux quartiers de Paris et qui a un goût prononcé pour les caméras. Depuis le début des années 2010, il est LE chirurgien des starlettes de téléréalité, mettant en scène à la télévision sa vie professionnelle et personnelle. Un sens du show qui lui cause des ennuis. Ainsi, pour avoir déconsidéré la profession, il a été suspendu un an par le Conseil de l'ordre.

En 2018, son activité reprend de plus belle jusqu'à ce que le scandale éclate début mai. La première à sonner la charge est une influenceuse de 26 ans, Luna Skye, 440.000 abonnés sur Instagram. Depuis l'été dernier, elle souffre de graves problèmes de santé. Selon elle, suite à des injections pratiquées par le docteur Azoulay. La jeune femme le rencontre à Dubaï où il procède aux injections pour 3400 euros alors qu'il n'a pas le droit d'exercer dans ce pays. Le fabricant préconise vingt doses au maximum, il lui en aurait administré 36. Luna est satisfaite, ses fesses ont pris du volume.

Mais trois mois plus tard, ses ennuis commencent. "Il y a des tâches violacées qui vont grandir de plus en plus, c'est dur et c'est très chaud, et j'avais de la fièvre", raconte-t-elle. Luna développe une septicémie, une infection généralisée. Elle est hospitalisée et soignée à base d'antidouleurs et d'antibiotiques. Puis subit deux opérations et passe plusieurs semaines en soins intensifs.