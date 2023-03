VIDÉO - L'incroyable parcours de Yazid Ichemrahen, ancien enfant placé devenu star de la pâtisserie

Placé par l'aide sociale à l'enfance, Yazid a grandi en famille d'accueil chez Jeannine et Yves. Il les appelle "tatie" et "tonton", mais les considère comme ses parents. "C'est mon premier enfant que j'ai eu, il avait deux ans et demi. Une petite tête toute noire et toute frisée, il était mignon comme tout. Et puis, Yazid, naturellement, est venu s'asseoir sur mes genoux et il n'a jamais pleuré", raconte Jeannine. Une journée dont se souvient très bien Yazid. "Elle portait une robe avec plein de fleurs dessus et je me suis senti bien de suite. En plus, il y avait déjà plein de jouets dans le salon, comme s'il y avait des enfants depuis toujours", dit-il. Le couple a déjà deux enfants biologiques, deux grands adolescents que Yazid considère vite comme ses frères. "Je l'ai vu comme si c'était mon gamin pareil", ajoute Jeannine. Yazid n'a jamais connu son père. Sa mère, quant à elle, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, était souvent maltraitante. Cette famille d'accueil lui a apporté le cadre et l'amour qui lui faisaient défaut.

C'est aussi dans cette famille qu'est née sa passion pour la pâtisserie. "On faisait des gâteaux au yaourt le mercredi si j'étais sage. Je me suis toujours dit depuis l'âge de deux ans : je vais faire de la pâtisserie", se remémore-t-il. La mère de Yazid conserve malgré tout un droit de visite le week-end, mais elle lui fait souvent vivre l'enfer. Des souvenirs encore douloureux pour Yazid. "On la voyait des fois même se prostituer ou des trucs comme ça. Donc, de rester avec ma tatie et mon tonton, moi, ça m'a préservé d'une certaine manière", admet-il. A l'âge de 9 ans, pourtant, le mal-être aidant, le jeune homme part vivre en foyer. Là, la colère laisse place à la violence. Un premier établissement jette l'éponge, puis un second le renvoi. À quatorze ans, l'ado révolté finit par atterrir au foyer de l'enfance de Chalons en Champagne où il est pris en charge par le directeur, Monsieur Papillon.