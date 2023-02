VIDÉO - "Sept à Huit" : après 12 ans de vie commune, elle découvre que son mari est un imposteur

"Je commence à me dire au fond de moi : 'j'espère qu'il n'y est pour rien', parce que je sens bien qu'il n'est pas très transparent dans ce qu'il me dit le soir", poursuit la jeune femme, qui décide de prendre les choses en main. Elle annonce alors à son mari qu'elle va contacter la banque. C'est la dernière fois qu'elle va entendre le son de sa voix. Il disparaît du jour au lendemain. "J'essaye de le joindre toute la soirée, je l'appelle 50 fois, 100 fois", se souvient-elle. En vain. "Derrière tout ça, je comprends qu'il n'a pas de salaire, qu'il fabriquait de faux extraits bancaires, que notre prêt passe plus et que notre appartement a été saisi à raison", avance-t-elle.

Le père de famille s’est littéralement volatilisé et en plus, il a menti à tout le monde, y compris à sa propre famille. Marie apprend ainsi par son amie que son mari n'a jamais mis les pieds dans la boîte de prod où il était censé travailler. Plus fort encore, il a rencontré le nouveau propriétaire de leur appartement avant que la serrure ne soit changée. Et à lui, il a donné une tout autre version. "Il lui a expliqué que c'était compliqué pour lui de vider l'appartement parce que sa femme et sa fille étaient décédées", lâche Marie, la gorge encore nouée. Après 12 ans de relation, la jeune femme est en état de sidération et se retrouve criblée de dettes : elle doit 100.000 euros à la banque pour rembourser son prêt, car l'appartement a été bradé. Sans compter que son mari a souscrit 10.000 euros de prêts à la consommation.